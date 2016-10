COOPERATION CONGO-RWANDA : fin de la visite de travail de Paul Kagame à Brazzaville

COMMUNIQUE DE PRESSE SANCTIONNANT LA VISITE DU PRESIDENT PAUL KAGAME A BRAZZAVILLE

Dans le cadre des relations d’amitié et de coopération qui unissent la République du Rwanda et la République du Congo, Son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, a effectué une visite de travail, les 27 et 28 octobre 2016, à Brazzaville, en République du Congo.

A cette occasion, Son Excellence Monsieur Paul Kagame a eu des entretiens, en tête-à-tête, avec son homologue congolais, Son Excellence Monsieur Denis Sassou-N’Guesso.

Au cours de leurs entretiens, les deux Chefs d’Etat ont eu un large échange de vues sur des questions bilatérales, régionales et internationales. AU PLAN BILATERAL

Les deux Chefs d’Etat se sont réjouis de la profondeur et de la pérennité des liens d’amitié et de fraternité, de solidarité et de coopération qui unissent leurs deux pays.

Ils se sont félicités du niveau des échanges entre les deux pays, notamment de la nouvelle dynamique impulsée par la mise en œuvre des conclusions de la 4ème session de la Commission Mixte de Coopération qui s’est tenue du 27 au 29 juillet 2016 à Rubavu (Rwanda).

Aussi, ont-ils convenu de consolider cette dynamique en vue d’une coopération plus ciblée et concrète pour le bien des peuples rwandais et congolais. Le président Denis Sassou-N’Guesso a renouvelé au Président Paul Kagame, ses félicitations pour son action en faveur de la modernisation et du développement du Rwanda.

Il a, en outre, assuré Son homologue de son soutien dans le cadre de la mission confiée par ses pairs africains, d’élaborer une étude sur les réformes à envisager en vue d’asseoir une gouvernance à la hauteur des défis de l’Union Africaine. Son Excellence Monsieur Paul Kagame a, pour sa part, salué les efforts déployés par le Président Denis Sassou-N’Guesso et son gouvernement en vue de la consolidation de la démocratie, de la paix et du développement économique de la République du Congo.

Il a, par ailleurs, loué les actions entreprises par le Président Denis Sassou-N’Guesso, pour la recherche des solutions aux différentes crises qui sévissent dans le continent.

AU PLAN SOUS REGIONAL ET SOUS REGIONAL

Les deux Chefs d’Etat ont encouragé l’ensemble des forces vives de la République démocratique du Congo à maintenir le dialogue, afin de préserver la paix et garantir un processus électoral juste et équitable.

Ils ont exprimé leur préoccupation face à la recrudescence des violences en République Centrafricaine et, ont exhorté les partenaires à apporter leur appui multiforme aux autorités centrafricaines. Ils ont également réitéré leur attachement à l’intégration sous régionale et régionale, afin de favoriser le développement et la libre circulation des personnes et des biens, conformément à l’Agenda 2063. A cet égard, ils ont salué le lancement du Passeport africain en juillet dernier à Kigali, à l’occasion du 27ème Sommet de l’Organisation continentale.

Les deux Chefs d’Etat se sont réjouis du retour de la République du Rwanda au sein de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Lequel retour permettra de consolider les efforts d’intégration sous régionale.

AU PLAN INTERNATIONAL

Les deux Chefs d’Etat ont exprimé leur profonde préoccupation face à la montée du terrorisme, qui menace durement la paix et la sécurité et hypothèque les efforts de développement des Etats.

Ils ont exprimé leur solidarité à tous les pays touchés par la barbarie et la violence aveugle des groupes terroristes et, ont réaffirmé leur engagement à lutter contre ce fléau, avec l’ensemble de la Communauté internationale. Les deux Chefs d’Etat ont salué la ratification de l’Accord de Paris sur le climat par les principaux pays industrialisés et, ont souhaité que la prochaine COP22 prévue en novembre 2016 à Marrakech, au Maroc, renforce la dynamique impulsée à Paris.

Au terme de sa visite, Son Excellence Monsieur Paul Kagame a remercié le Président, le Gouvernement et le Peuple congolais pour l’accueil fraternel et chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu’à la délégation qui l’accompagne.