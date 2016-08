COOPERATION BEIJING-CONAKRY : Rabiatou Serah Diallo de retour de Chine

La présidente du CES, Rabiatou Serah Diallo déclare que les deux pays doivent à tout moment se soutenir, dans les idées et dans leurs positions, dans le but d'avoir une position commune dans l'arène internationale. Elle a aussi rappelé qu’entre, la Guinée et la Chine, les relations d'amitié et de coopération ne datent pas d'hier. «Ce soutien mutuel peut s'étendre aux plans politique, économique et social », a ajouté Hadja Rabiatou Diallo.

L’ex-présidente du Conseil National de la Transition (CNT) a ensuite noté que la Chine peut apporter beaucoup de choses pour soutenir le développement économique et social de la Guinée. A son avis : «Comme tout le monde le sait aujourd'hui, (…), la coopération Sud-Sud avec un tel pays est largement bénéfique pour les pays africains.», a conclu l’ancienne syndicaliste, Rabiatou Serah Diallo.

