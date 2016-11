COOP 22 : le bilan à mi-parcours

Pour lui, le bilan à mi-parcours est remarquable :« Tous les délégués sont en train de travailler d’arrache-pied, mais au-delà, il y a un agenda et des initiatives qui sont en train d’enrichir cet évènement mondial. Dans les secteurs de l’eau, de l’urbanisme, de la forêt, de l’énergie, des réflexions sont en cours !» a t-il indiqué.

Il a aussi précisé que l’action la plus salvatrice est l’engagement de la société civile, avec la présence de plus 1000 ONG et 350 exposants : « C’est pourquoi, nous pensons que c’est une COP extrêmement riche ».

La semaine qui suit est une phase importante, car les chefs d’Etats vont rallier Marrakech ce week-end, afin de prendre part aux négociations, et aux débats qui tourneront autour de 25 thématiques.

Mamadou 3 Diallo depuis Marrakech pour GCI

