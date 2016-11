CONSOLIDATION DE LA PAIX : sur le terrain

Occasion de parler des résultats et des impressions des membres de la Mission après les différentes rencontres avec les autorités guinéennes, les institutions républicaines, les partenaires au développement de la Guinée, les femmes parlementaires, la société civile et les bénéficiaires des projets financés par le Fonds de Consolidation de la Paix (PBF).

Les résultats portant sur les 3 axes d’intervention du PBF en Guinée à savoir : la Réforme du Secteur de la Sécurité, la Réconciliation et la consolidation de l’Etat de droit et l’Emploi des jeunes et des femmes, sont jugés globalement positifs par l’Ambassadeur représentant le Burkina Faso auprès des Nations Unies à New York, membre de la délégation.

Cette séance de débriefing qui a réuni autour de Mme Séraphine Wakana, Coordonnatrice du Système des Nations Unies, les chefs d’agences ou leurs représentants, les experts et représentants du PBF et du Bureau de Mme la Coordonnatrice, a également permis à la Mission de parler des constats faits, et des défis à relever avant le partage des recommandations.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la Revue et de l’Examen de l’engagement entre la Guinée et la Commission de Consolidation de la Paix pour la période 2011- 2016.

La Journée d’hier Jeudi 24 Novembre a été entièrement consacrée à des visites de terrain. En effet la délégation de la Mission de Consolidation de la Paix s’est rendu à Fria pour rencontrer les autorités locales, les membres du Comité préfectoral de concertation des localités minières (CCLM) et constater de visu l’impact des projets financés par le PBF à Fria à travers l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

Ainsi, après la rencontre avec le CCLM, les membres de la délégation ont mis leur séjour pour visiter quelques microprojets en faveur des groupements des femmes et des jeunes. Ils ont rencontré une quinzaine en activité dans la saponification. Ces femmes fabriquent du savon et d’autres dérivées avec l’appui de l’OIM sur financement PBF.

Mariama Diallo Ménagère, interrogée a indiqué : « Je remercie le Système des Nations Unies à travers l’OIM pour cet appui, cette activité me permet de prendre en charge ma famille et les besoins des enfants car mon mari de travaille depuis la fermeture de l’usine en 2012. »

Ensuite les membres de la Mission ont eu une séance de travail avec les membres de l’Association des jeunes ressortissants de Fria qui gère une bibliothèque communautaire, un centre de formation en informatique et participe à la gestion de conflits. Les membres de la Mission ont été impressionnés la parfaite organisation et la traçabilité des activités du Centre. Le séjour de Fria a pris fin par la visite du Centre de prestation qui vise à occuper les jeunes de Fria et prévenir les conflits.

Mamadou Saliou DIALLO pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info