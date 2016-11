CONSOLIDATION DE LA PAIX: Les Nations unies suivent

Une importante délégation de la Commission de Consolidation de la Paix séjourne depuis Dimanche en Guinée. Cette délégation est composée entre autres de S.E. M. Mamadi TOURE, Ambassadeur, Représentant permanent de la République de Guinée auprès des Nations Unies, de S.E. M. Yemdaogo Eric TIARE, Ambassadeur, Représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies, de S.E. M. Yoshifumi OKAMURA, Ambassadeur, Représentant permanent adjoint du Japon auprès des Nations Unies du représentant M. Mohamed Ibn CHAMBAS, Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, de M. Mohamed DABO, Premier Secrétaire à la Mission permanente de la République de Guinée auprès des Nations Unies, de M. Takeshi NARITOMI, Conseiller à la Mission permanente du Japon auprès des Nations Unies et de Mme Alice Mungwa, Conseillère Affaires Politiques, Département des Affaires Politiques.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’Examen de l’engagement entre la Guinée et la Commission de Consolidation de la Paix pour la période 2011- 2016.

La Mission a entamé depuis Lundi 21 Novembre 2016 une série de rencontre de prise de contact avec les autorités guinéennes, les institutions républicaines, les partenaires au développement de la Guinée et la société civile pour s’enquérir de l’état de mise en œuvre des phases 1 et 2 des projets financés par le Fonds de Consolidation de la Paix.

En Guinée, cet appui du PBF concerne trois secteurs clés : la Réforme du Secteur de la Sécurité, la Réconciliation et la consolidation de l’Etat de droit et l’Emploi des jeunes et des femmes. Ainsi, après le Conseil Economique et Social (CES), la Mission a rencontré ce Mercredi 23 Novembre 2016, le Président et le Bureau de l’Assemblée ainsi le Forum des femmes parlementaires de Guinée (FOFPAG) et la Commission défense et sécurité de l’Assemblée.

Le Président de l’Assemblée Claude Kory Kondiano a remercié la délégation pour cette visite et pour tout l’appui que PBF a apporté à la nouvelle Assemblée Nationale notamment dans le renforcement des capacités des députés à travers des ateliers de formation et des voyages d’études pour aller s’enquérir des réalités et du mode de fonctionnement des parlements au niveau de la sous-région.

Les femmes parlementaires ont de leur côté salué les efforts du PBF dans la promotion du genre. Plusieurs autres questions ont été abordées pendant les échanges. Elles ont porté notamment sur le projet CONARGUI et l’appui à la Commission provisoire pour la Réconciliation Nationale avec les consultations nationales pour la réconciliation qui est un réel succès. Ces rencontres se sont déroulées en présence du Directeur Pays adjoint en charge des programmes du PNUD, des représentants du programme Gouvernance du PNUD, du PBF et du HCDH.

Mamadou Saliou DIALLO pour GCI