CONSEILS SANTE : les bienfaits du kinkéliba

Le kinkéliba est employée depuis longtemps en médecine traditionnelle dans toute l'Afrique de l'Ouest pour ses propriétés cholagogues et diurétiques. Dans son ouvrage sur les plantes de Guinée de 1912, Henri Pobeguin note que « l'infusion de feuilles est très utilisée par les Soussous et les Malinkés dans les cas de fièvre bilieuse ». Le kinkeliba a été importé en Europe puis inscrit à la Pharmacopée française à partir des années 1930.

Le kinkéliba est une plante médicinale issue d'un arbuste commun et couramment utilisée au Sénégal. Si on le consomme fréquemment en brousse comme une simple tisane, il n'en demeure pas moins que ses principes actifs sont connus depuis fort longtemps par les populations locales et les scientifiques. Ses vertus curatives pour des maladies telles que le paludisme ou l'obésité ainsi que ses actions toniques, diurétiques et cholagogue en font un médicament polyvalent.

Les vertus thérapeutiques des plantes sont connues et utilisées depuis des siècles, le Kinkéliba, infusion de l’Afrique de l’Ouest est souvent servi au petit déjeuner.

Le kinkéliba est traditionnellement utilisé pour favoriser la production de bile par le foie et faciliter la digestion. Le kinkéliba contient des flavonoïdes, des tanins catéchiques, des combrétines, des acides aminés quaternaires et des acides alcools qui semblent responsables des propriétés cholagogues et cholérétiques de la plante. Des études sur l’animal ont montré cette vertu en cas de stase biliaire, c’est à dire de mauvais écoulement de la bile. Ses vertus apaisantes sur les diarrhées infectieuses en Afrique peuvent s’expliquer par l’effet antimicrobien de l’extrait sur de nombreux germes constaté par des études in vitro, mais aussi par son action inflammatoire.

Le kinkéliba peut être recommandé en complément pendant les régimes amaigrissants ou les périodes de jeûne pour prévenir la constipation. Outre son action tonifiante pour l’organisme, c’est également un stimulateur de l’appétit. Ainsi, les nombreux maux comme le paludisme, l'obésité entre autres que guérit cette plante, ses actions toniques, diurétiques et cholagogues ainsi que la régulation de l’appareil digestif lui confèrent le titre de plante à vertus polyvalentes. Toniques et stimulants ce sont principalement ces feuilles qui sont impliquées dans la pharmacopée, prise en infusion elle est surnommée la tisane de vie.

Il est déconseillé d'en consommé durant la grossesse ou l'allaitement et chez les jeunes enfants.

Il fut aussi employé dans le cosmétique pour un usage en tant que savon.

Il est des légendes qui sont transmises de génération en génération par les autochtones et qui raconte qu'un grand sage du Fouta Djallon (massif montagneux de la Guinée), se mit en contemplation devant cette plante, puis il dit à ses disciples talli li bah (voici l'arbre) tant attendu. Depuis il est devenu sacré aux yeux de ces peuples.

Source: www.123dakar.com www.complements-alimentaires.co/kinkeliba/