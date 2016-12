CONGRES DE LA FESABAG : Abdoulaye Sow plébiscité et reconduit

Le nouveau bureau mis en place est composé de 27 membres répartis entre les différentes institutions affiliées à la Fesabag.

Abdoulaye Sow s'est exprimé sur sa réélection à la tête de la fédération : « C'est une fierté ! Je pense que tout le monde s'attendait à ça, je suis encore déterminé, totalement déterminé à servir cette Fesabag, pour qu'elle soit ce qu'elle a été au temps de Dr Ibrahima Fofana, ou faire plus, pour immortaliser l'œuvre qu' il avait entreprise, et faire en sorte qu'après nous, les jeunes qui vont également continuer notre œuvre comprennent qu’il y a eu un travail important qui a été abattu, et qui sert l'ensemble du secteur. Sans discrimination, sans considération subjective », a déclaré le président réélu de la Fesabag.

Il a ensuite annoncé quelques priorités qu'il entend mettre en œuvre pour ce nouveau mandat qui s'annonce : « Elles sont nombreuses, la première priorité c'est la formation. Vous savez, on dit tant vaut l'école tant vaut une nation. Si vous n'avez pas de formation, vous n'avez aucune capacité ou disposition qui vous permette d'analyser les problèmes, de faire face aux problèmes pour trouver des solutions. Faire en sorte que les travailleurs vivent décemment, un travailleur de banque ou de microfinance doit être dans les conditions, et vivre décemment. Nous avons beaucoup d'objectifs dont entre autres : le renforcement des capacités par la formation, la lutte contre les licenciements arbitraires dans les institutions bancaire, la préservation de la sécurité des travailleurs. Faire en sorte que les travailleurs du secteur financier guinéen aient un revenu qui correspond à leur statut, que nous soyons au niveau de nos confrères de la sous-région, parce qu’il n'y a pas de raison que nous ayons pas le même temps de travail et que nous ne soyons pas payés comme eux », a décliné M. Sow.

Le président de la Fesabag a par ailleurs salué toutes les avancées enregistrées au cours de la précédente mandature. Notamment la performance concernant la revalorisation de l'indice salariale à hauteur de 60 pour cent, depuis son arrivée à la tête de la Fédération.

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

