CONGRES DE LA CNTG: Amadou Diallo réélu

Le président Amadou Diallo a, dans son discours de remerciements, appelé l'ensemble des syndicalistes à œuvrer pour le seul intérêt des travailleurs. Il a en substance, rappelé que les défis qui attendent la CNTG, au vu de son parcours et de son histoire, sont immenses, car beaucoup d'espoir repose sur elle. Il a également appelé les uns et les autres à s'unir et à se donner la main, afin que la tâche qui leur a été confiée ait un impact visible.

Présente à cette cérémonie, en tant que présidente d'honneur de la CNTG, Hadja Rabiatou Serah Diallo a salué l'esprit d'ouverture qui a caractérisé le déroulement du congrès. Elle a, en substance félicité les jeunes et les femmes, à l'honneur dans le renouvellement des instances du syndicat. Elle se dit plus que jamais optimiste, car elle a foi en cette nouvelle génération, qu'elle pense être sera à la hauteur du défi à relever.