CONGO: Lisanga 242 à l'heure du renouveau

C’est un bureau exécutif national de onze membres dirigé par un secrétaire général, qui a été intronisé, à la suite d’une élection. Ce bureau exécutif national, dont le secrétariat général a été confié à Ulrich Mikkya, s’assigne pour mission principale d’encadrer la jeunesse congolaise à relever les challenges et les défis de demain, conformément aux idéaux de cette association.

Déroulant son mot de circonstance après son intronisation, le nouveau secrétaire général a développé son ambition à la tête de cette association. Une ambition qui épouse la vision de l’organisation, qu’est celle de promouvoir le développement, l’autonomie et l’épanouissement de la jeunesse.



C’est dans cette perspective qu’il a invité l’ensemble des membres du bureau à la collaboration et à la complicité pour faire triompher cette vision. Pour lui, le fondamental est de puiser dans cette énergie juvénile qui compose le bureau exécutif national, les ressorts nécessaires à l’éclosion d’une nouvelle jeunesse, dont a besoin le pays, pour son développement et son émergence.



Si la devise de ce mouvement associatif est « Engagement-Travail-Développement », il est plus qu’indispensable pour tous les membres et sympathisants à travailler dans ce sens. LISANGA veut dire « Unité, Rassemblement ». Ce qui revient à dire qu’il faille travailler à l’unité des jeunes du Congo. Puisque, précise, Ulrich Mikkya, LISANGA devrait faire triompher les valeurs que prônent la « Congolaise », l’hymne national. De sorte que puisse être insufflé dans le pays les vertus d’unité, de travail et de progrès, comme le veut la Patrie, la Nation congolaise.



A l’évidence, le nouveau bureau exécutif national a placé son exercice sous le signe de la responsabilité. Responsabilité envers l’esprit et la lettre des textes fondateurs de l’association et responsabilité envers le Congo. Aussi, son secrétaire général pense-t-il qu’il faudrait conjuguer les efforts et œuvrer, sans relâche, afin qu’émergent au sein des jeunes du Congo l’esprit d'entrepreneuriat et la citoyenneté. Le tout au bénéfice de la République du Congo.



Créée sur la base de la loi du 1er juillet 1901, LISANGA 242, après deux ans et demi d’existence n’entend pas se déroger de sa détermination à demeurer une association apolitique, à but non lucratif.

Cette dynamique, visant à restructurer ses instances dirigeantes, partie de Brazzaville, ce jour, s’étendra à d’autres départements du pays. Ceci dans le but de traduire en acte cette volonté d’unir les jeunes du Congo, et d’assurer leur accompagnement et plein épanouissement.

MIATOLOKA Boryce Agapyth

Correspondant particulier de GCI au Congo Brazza

