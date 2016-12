CONGO/ACTION SOCIALE : des vivres aux déplacés du Pool

L’aide humanitaire a longtemps été perçue comme un acte juste. Jugée indispensable pour les victimes, il a paru indispensable pour Guy MBOUALA de poser cet acte de générosité au bénéfice des populations, ayant fui les atrocités des actes posés par les Ninja-Tsiloulous du Pasteur Ntumi, ont trouvé refuge à Brazzaville.

Impartial et libre de toute arrière-pensée politique, comme il aime à le dire, le président d’honneur de l’Amicale Internationale Nouvelle Vision a tenu à traduire en acte sa solidarité avec les déplacés du Pool, en leur apportant les produits alimentaires, composé du riz, des habits et tout ce qu’est essentiel pouvant leur permettre de passer les fêtes de fin d’année dans l’apothéose, puisque la ferveur des fêtes de nouvel an gagne déjà les ménages.

Acte de cœur et d’altruisme, les bénéficiaires, certes émus, manquent des mots squelques mots : « L’aide humanitaire a des conséquences sur les conditions sociales, économiques et culturelles pour nous les déplacés, du fait de la volonté d’un homme, qui brave l’autorité de l’Etat. Ce présent qui nous est offert, nous réconforte et nous soulage de certaines difficultés », avant de prononcer un mot de gratitude : « Merci à Guy MBOUALA d’avoir eu une oreille attentive envers nous. »

Un autre, par ailleurs, Justine BIDOUNGA, en ménagère, a béni « la providence pour qu’il comble le donateur des bienfaits pour qu’il fasse plus que ce qu’il posé comme acte d’amour et d’humanité en ce dimanche, jour du seigneur. »

Le chef du quartier 22 de Bacongo, lui, à son tour, a félicité le président d’honneur de l’Amicale Internationale, tout en le remerciant pour « ce geste qui vient à point nommé, parce qu’il va contribuer à la gestion de certaines situations alimentaires, surtout en cette période de fêtes. »

Le donateur, au micro de la presse, a soutenu que la charité ou la bonté qui vient de s’exprimer au travers de ce geste en direction des déplacés du Pool, n’est que l’expression du sentiment qui peut animer tout homme épris de paix et justice. C’est aussi en réponse aux unités d’unité et de rassemblement, prônés par l’Amicale Internationale Nouvelle Vision, une association apolitique que ce don a été fait.

En rappel, Créée en 1992, par un groupe des jeunes congolais, revitalisée il y a une année, Amicale Internationale Nouvelle Vision (AINV), s’emploie à s’affirmer à travers l’ambition de son promoteur, Guy Serge MBOUALA, comme un espace d’unification et d’unité de la jeunesse autour d’un idéal, à savoir l’avenir des jeunes.

C’est bien cela qui fonde l’acte de générosité posé par Guy MBOUALA. Tout ceci dans le dessein, entre autre, de transmettre à la jeunesse une vertu transversale, qu’est celle de regarder les choses différemment, en fédérant la jeunesse congolaise, dans toute sa diversité, afin qu’elle prenne part activement au processus de développement de la République du Congo. Fondamentalement AINV veut unifier les jeunes, ramener tout le monde vers le bon sens, afin d’amener le Congo à une dimension appréciable.

MIATOLOKA Boryce Agapyth pour GCI

Correspondant particulier de GCI au Congo

© 2016 GuineeConakry.Info