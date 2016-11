CONGO: Vers l’expérimentation de la technologie 4G

Karl TORIOLA, en franchissant le cabinet de travail du Ministre Léon Juste Ibombo, a tenu à faire le point de l’état actuel de la structure pour laquelle il assure l’administration pour le compte de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le point fait lui a permis d’apprécier positivement le climat des affaires congolais, qui protège et encourage les investissements.

« Notre objectif était de remercier le Chef de l’Etat congolais, pour avoir permis l’éclosion d’un climat propice aux affaires et c’est dans ce Climat que le groupe MTN investit et entend investir davantage au Congo. » Pouvait-il soutenir au micro de la presse.

Sa visite s’inscrit dans l’optique de faire le constat sur la qualité du signal sur tout le pays de sa société et voir dans quelle mesure consentir d’autres investissement pour l’améliorer et accroitre les performances de la société au bénéfice de la République du Congo.

Cette société de téléphonie affiche son ambition d’être le partenaire alignée à la vision du Chef de l’Etat Congolais, qu’est celle d’arrimer le Congo au développement de l’économie numérique. Dans cette perspective cette structure entend étendre et améliorer ses services. D’où elle préconise, dans un bref délai réaliser une avancée technologique, avec l’expérimentation de la 4G.

A l’évidence le vice-président de cette société de téléphonie mobile zone Afrique de l’Ouest et du Centre, de passage à Brazzaville est venu parler au ministre des projets d’avenir de sa structure. L’assurance du ministre de tutelle est précise, quant à l’ambition qu’affiche cette société : « Nous sortons de cet échange rassuré que MTN veut continuer à investir au Congo, à développer ses services au Congo. »

Une démarche qui tend à faire la promotion de l’économie numérique, telle que le préconise le président de la République du Congo. Et au Ministre Léon Juste Ibombo de dire « Quand on parle de l’économie numérique, il est question de tout ce qui est appelé Technologie de l’Information et de la Communication. Et le groupe MTN participe à la mise en musique de cette ambition du président de la République Denis Sassou-N’Guesso. »

Au demeurant Léon Juste Ibombo, a rappelé que le département dont il a la charge était ouvert à tout investissement pouvant apporter la valeur ajoutée nécessaire, afin de sortir le pays de sa dépendance du pétrole et participer activement au processus de diversification de l’économie.

MIATOLOKA Boryce Agapyth pour GCI

Correspondant particulier GCI au Congo

© 2016 GuineeConakry.Info