CONGO-VATICAN : formalisation de la coopération diplomatique

Des actes posés qui rentrent dans le cadre de la célébration des 40 ans de coopération diplomatiques entre le Congo et le Vatican. Un accord-cadre a été conclu en vie de promouvoir le développement du pays et de la population.

Au micro de la presse, l’envoyé spécial du Saint siège a déclaré que « <wbr />La signature de l’accord cadre démontre à suffisance la détermination de l’Eglise catholique universelle à poursuivre cette coopération. Cette lui a servi, également, pour évoquer les acquis de cet accord : « L’accord n’est pas seulement bénéfique pour l’Eglise catholique. Il est bénéfique pour la population et l’ensemble des confessions religieuses. En ce sens que cet accord-cadre affirme le principe de la liberté religieuse. A précisé le cardinal Pietro, avant d’ajouter: Selon notre vision c’est le fondement de tous les droits humains et la possibilité de collaborer dans les différents domaines pour le bien être de la population et du pays.»

Ce qui, à l’évidence, a permis au Cardinal d’évaluer l’état des relations entre le Congo et le Vatican: «Les relations les deux parties sont bonnes. Il y a eu beaucoup d’évènements dans les 40 ans passés.» Pouvait-il renchérir. Aussi pouvait-il déduire sur le bien-fondé de cet accord-cadre de coopération: «Je pense que ce qui va changer c’est le fait que l’activité de l’Eglise Catholique est dorénavant encadrée par un cadre juridique. L’acquis de cet accord, c’est le cadre juridique à partir duquel on peut développer, d’une façon plus fructueuse les initiatives et les activités. Je pense c’est cela le point le plus important de cet accord»