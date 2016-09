CONGO-TOGO: Faure Gnassingbé chez Sassou Nguesso

Rien n’a filtré des entretiens que les deux Chefs d’Etat ont eus en tête à tête. Mais, au regard des relations qu’entretiennent les deux hommes d’Etat, il n’est pas exclus que Denis Sassou N’Guesso et Faure Gnassingbé aient passé en revue les questions d’intérêt commun. Puisque Brazzaville et Lomé développant d’excellentes relations de coopération et d’amitié, le renforcement de cette coopération, vieille de plusieurs années, ne devrait pas avoir manqué dans les échanges à huis clos entre les deux chefs d’Etat.

Les deux pays étant membres des Nations Unies, les deux présidents n’auraient pas manqué de décortiquer les conclusions de la 71ème Assemblée générale des Nations Unies, dont les travaux sont en cours à New-York aux Etats Unis d’Amérique. Leurs longs échanges ont commencé dans le pavillon de l'aéroport international d'Ollombo, puis à la villa du port à Oyo pour se terminer sur le pittoresque site de Ngolodoua au bord de l'Alima.

Tenant compte du développement de l'actualité sur les plans régional et continental, l'on pourrait aussi croire que les dirigeants du Togo et du Congo auraient évoqué la situation post-électorale au Gabon et l'évolution du dialogue inclusif en RDC.

Selon une source diplomatique qui a requis l’anonymat, Denis Sassou N’Guesso et Faure Gnassingbé auraient exprimé leur indignation quant à la prévalence de la violence dans ces deux pays d’Afrique Centrale, le Gabon et la RDC, tout en lançant des appels au ressaisissement et à l’intériorisation de la dimension transversale de la paix et du dialogue.

La même source ajoute que les deux chefs d’Etat auraient mis à contribution cette opportunité pour aborder les problématiques actuelles qui se posent avec à cuité à travers le Monde, notamment l’engagement irréversible en faveur du développement durable.

Faure Gnassingbé qui regagne Lomé en cette fin de journée a séjourné à Oyo courant le mois d'avril dernier.

MIATOLOKA Boryce Agapyth pour GCI

Correspondant particulier de GCI au Congo Brazza

© 2016 GuineeConakry.Info