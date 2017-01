CONGO TIC : Bazzaville et le salon international des TIC et de l’innovation

Il se propose d’amener les acteurs économiques, sociaux et administratifs à tirer le meilleur profit de l’environnement numérique au Congo. Environnement marqué par une conjoncture particulière et des opportunités multiples, favorables à la transformation de l’économie traditionnelle en une économie moderne s’appuyant sur les Technologies de l’Information et l’Innovation.

Initiative de l’Association PRATIC, en partenariat avec l’Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE), le salon OSIANE 2017 sera un lieu pour les praticiens et les amoureux des TIC et de la recherche de mener une réflexion sur les mécanismes que le Congo peut pourraient déployer pour libérer son potentiel sur les Technologies et l’Innovation. En prélude au Salon, les partenaires sont invités à la cérémonie de lancement officiel des activités en rapport avec ce salon ont eu droit à des allocutions prononcées par le gouvernement de la République, qui a tenu exprimer la volonté du président de la République, qui consiste à arrimer le pays à l’économie numérique, par le développement des technologies de l’information et de la communication.

La rencontre tenue sur le thème Comment le Congo peut libérer son potentiel sur les Technologies et l’Innovation, thème développé par des panelistes, tels Luc ZANGHIERI - Alain NDALA - Roland ONDELI, a permis de présenter au public l’actualité des TIC et de l’innovation en République du Congo et ailleurs. Par ailleurs au travers de la présentation de Osiane2017, – Luc MISSIDIBANZI – Président de l’association PRATIC, ceux qui ont repondu présents à cette cérémonie de sob lancement ont pu cerner les enjeux et l’univers de OSIANE. Les uns et les autres ont été édifiés davantage sur ce salon, au terme d’un jeu de questions réponses.

Créée depuis 2008, faut-il le rappeler, PRATIC, association de loi 1901, regroupe les acteurs du développement des TIC en République du Congo et en Afrique. <wbr />PRATIC, c’est aussi 9 ans de promotion des TIC sous le signe de l’innovation, l’excellence et l’expertise par l’organisation de nombreux évènements tels que le Symposium International du Numérique au Congo (SINUC) en 2010 et 5 éditions du Salon International des Professionnels de l'Enseignement et des Etudiants du Congo (SIPEEC) dont la dernière en juin 2015.