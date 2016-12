CONGO BRAZZA: Les importateurs rassurent les consommateurs de la disponibilité des stocks

Quinze minutes ont suffi au ministre du commerce extérieur et de la consommation, Euloge Landry Kolelas et les directeurs des sociétés importatrices des produits de première nécessité <wbr style="font-family: "Comic Sans MS"; font-size: 12pt; " /> et de large consommation pour regarder ensemble les préoccupations et les difficultés qui minent le secteur du commerce à l’orée des fêtes de fin d’année.