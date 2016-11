CONGO : 58 ans de la proclamation de la République

Sur les banderoles et autres supports de communication installés en cette place de la République et presque dans toute la ville, on pouvait lire « la République est Une et Indivisible. »

C’est la même hardiesse qu’animait l’ensemble des Brazzavillois ayant fait le déplacement de la place de la République, brandissant chacun un drapeau tricolore de la République du Congo.

Sur ce temps de manifestation de la permanence de l’Unité dans une République, le 1er ministre congolais, Clément Mouamba s’est prêté à l’exercice de faire l’éloge de la République. L’occasion lui a permis de faire le déroulé du rite fondateur de la République.

Aussi pouvait-il rappelé que : « …Tenant compte de la volonté du peuple congolais exprimée par référendum d’autodétermination, l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo, en séance plénière, le 28 novembre 1958, à 11h30mn, à Pointe Noire, prend la délibération historique n°112/158, érigeant le territoire du Moyen-Congo en Etat membre de la Communauté (Française) et portant création de la République du Congo. »

Partant de cette date le territoire du Moyen-Congo est érigé en République du Congo. 58 années se sont écoulées. Des années au cours desquelles le Congo a exalté les fondements et les vertus de la République, bref la forme républicaine de l’Etat. Tout a été fait et déployé pour le « mieux vivre ensemble » en République, dans une cohésion sociale.

L’unique intervenant de la cérémonie, le 1er Ministre congolais n’a pas manqué de repréciser la dimension sacrée de la République, tout en annonçant le caractère fondamental de la République : « Nous célébrons…la présente journée sous le paradigme si pertinent qu’est « La République est une e indivisible. »

Et l’article 1er de la constitution du 6 novembre 2015 stipule que ; « La République du Congo est un Etat de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïc et démocratique ».

Sur cette base, pouvait poursuivre le 1er Ministre Clément Mouamba, la République est Une. Elle renvoie à l’unité de l’espace géographique. Les 342.000km²qui constituent la parcelle commune de terrain, le champ de l’exercice de la souveraineté nationale. C’est pour autant dire que dans cette marche de 58 ans, Le Congo a perpétué l’exercice de cette souveraineté, à travers la démocratie locale, précisément la « Décentralisation ».

Ainsi, aujourd’hui le Congo a célébré, selon les propos de Clément Mouamba « la forme unitaire de l’Etat, l’unité territoriale au sens d’un seul gouvernement légal et légitime ; l’uniformité du droit applicable sur l’ensemble du territoire national ; l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction ; le monopole du parlement, représentant la souveraineté nationale pour l’élaboration des lois ; l’emploi des langues officielles dans la vie publique ; et surtout la haute conscience de partager un destin commun, quoi qu’il arrive. »

En somme, la journée du 28 novembre 2016, marquée par la levée des couleurs nationales et l’intonation de l’hymne national aura été le moment non seulement d’une commémoration, mais surtout de cimenter ce qui fait vivre la République, à savoir : l’étendard, les armoiries, la devise et l’hymne. Le fondamental c’est de vivre toujours, alors toujours à l’image de la devise du pays, qui se résume en l’unité, au travail et au progrès.

MIATOLOKA Boryce Agapyth pour GCI

Correspondant particulier GCI au Congo

© 2016 GuineeConakry.Info