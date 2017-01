CONFERENCE DE PRESSE : Baidy Aribot attaque...

Les leaders de l’opposition guinéenne ne connaissent pas encore leur rôle d’opposants qui, selon lui, est de dénoncer la mal gouvernance du système du régime en place et aussi de veiller scrupuleusement au respect des lois de la République. « Mais, je m’en vais vous dire que tout ce que je viens d’énumérer, n’existe aucunement dans les attitudes des personnes se réclamant de l’opposition. Et cela est grave pour nation ! », a-t-il dit sans détour.

‘’Quand leurs intérêts se trouvent en jeu, c’est là que nos opposants viennent pour voter la loi à l’Assemblée nationale. On voit une opposition qui, auparavant s’est inscrite dans la logique de faire élire les chefs de quartiers et districts, soudain, on l’a vue revenir en disant non cette fois-ci, nous voulons que ça soit des nominations. Mais où est la sincérité de conviction dans leur combat ?’’, s’est interrogé Baïdy Aribot.