CONCOURS D’ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE : de très graves anomalies relevées !

Aissata D. est institutrice. Elle est de niveau baccalauréat et est passée par une école normale d’institutrice avant de commencer à exercer le métier. Lorsque le ministère a entrepris le recrutement de nouveaux fonctionnaires, c’est avec enthousiasme qu’elle a décidé de postuler. Enseignante brillante et qualifiée, elle a passé l’examen haut les mains.

A la sortie des résultats, c’est avec stupéfaction et consternation qu’elle découvre qu’à la place de son nom, c’est un autre nom qui est mentionné suivi de son propre PV à elle. Choquée et désemparée, il était sans mot pour décrire ce à quoi elle était en train d’assister. La volonté de magouiller et de l’exclure est tellement flagrante qu’elle se dit déçue de son pays.

Pour l’instant, elle ne sait que faire. Mais elle a tout de même informé ses proches et connaissances pour voir si c’est une anomalie ou c’est une volonté de l’écarter au profit de quelqu’un d’autre, qui a probablement déboursé des espèces sonnantes et trébuchantes pour accéder à la fonction publique en lieu et place du mérite.

Affaire à suivre !

Salématou DIALLO pour GCI

