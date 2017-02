CONAKRY : la PCUD lance un projet sur les recettes fiscales

Cet atelier vise à informer les principaux acteurs concernés et, à susciter leur intérêt pour une compréhension et une approbation partagées du projet en vue d’une meilleure collaboration à la réalisation d’une étude référentielle en exercice fiscale 2017.

Cette cérémonie a connu la présence du Directeur/Pays de l’OSIWA, Ibrahima Niang, du ministre délégué du Budget, Mohamed Lamine Doubouyah, le directeur général national des impôts, Aboubacar Makissa Camara, le président de la PCUD, Abderrahmane Sano et plusieurs autres invités de marque.

Dans son discours de bienvenue, le représentant du président de la PCUD, Ibrahima Diallo a indiqué que l’atelier de ce projet sur la ‘’ Promotion de la mobilisation et de la Sécurisation des recettes fiscales à travers l’analyse du budget’’ est une initiative d’une suite logique d’un travail entrepris par la PCUD depuis longtemps, pour contribuer à l’amélioration de la bonne gouvernance en Guinée. ‘’Ce projet s’inscrit dans le cadre du contrôler de l’action publique et, vise à instituer une pratique de veille citoyenne dans ce domaine de la mobilisation et à l’utilisation rationnelle des ressources publiques ‘’, a souligné Ibrahima Diallo.

Pour sa part, le directeur/Pays de l’OSIWA, Ibrahima Niang a également déclaré que son institution reste et demeure fière de collaborer avec la PCUD dans l’esprit positif de la gestion des affaires publiques. ‘’ Nous encourageons la PCUD d’aller toujours sur ce chemin d’or ‘’, a-t-il ajouté.

Signalons que cet atelier a regroupé une trentaine de participants venus de plusieurs structures publiques et privées notamment, des directeurs des régies financières de l’Etat, des représentants des institutions d’aide au développement , des président des institutions de promotion du secteur privé, des directeurs des sociétés de téléphonie, minière, industrielle, du secteur pétrolier, des banques et assurances et de la presse.

Léon KOLIE pour GCI

© 2005-2017 GuineeConakry.Info