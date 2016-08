NATION: fin de l’atelier 'Médias et couverture électorale'

Ce rendez-vous a connu la présence du président de la CENI, El hadj Bakary Fofana, le représentant de l’OIF, Cyrille Zogo Ondo, la vice-présidente de la CENI, Hadja Bia Diallo, le président de l’AGEPI, Iboun Conté et le pool de formateurs notamment, le président du Conseil National de la Communication du Niger, Abdourahmane Ousmane, l’expert journaliste de l’OIF à Dakar, Etienne Rougerie et le Pr de communication à l’université Laval du Canada , Me Charles Moumoumi et certains commissaires de la CENI.

Ben Traoré, le porte-parole des participants, a indiqué que cet atelier de formation a permis aux participants d’apprendre certaines règles dynamiques et techniques du métier du journalisme surtout en période électorale. ‘’ Nous sommes extrêmement satisfaits des différents sous-thèmes qui ont été débattus avec nos formateurs dans les règles de l’art. Pour une fois, nous participants, partons d’ici avec une bibliothèque de techniques dans le domaine d’une couverture médiatique pendant et après une élection quelconque dans le pays. ‘’, a précisé le porte-parole des participants.

Le Pr de communication de l’université Laval du Canada, Me Charles Moumoumi, au nom du pool des formateurs, a amplement remercié la CENI et l’OIF, d’avoir organisé cet atelier de formation, dans but de mieux outiller les participants pour une période très sensible dans l’histoire d’un pays, comme les élections. Il est convaincu qu’à la sortie de cet atelier de formation, les participants sont bien armés pour aborder dans les règles de l’art toute couverture médiatique de cette nature en Guinée.

Au toutr du représentant de l’Organisation Internationale de La Francophonie (OIF), Cyrille Zogo Ondo, de souligner que cet atelier est comme le disait un des fondateurs, le poète-président Léopold Sedar Senghor : « la Francophonie est une zone du donner et du recevoir ». ce qu’il retient de cette formation c’est que les bénéficiaires revêtiront d’un comportement responsable et professionnel pendant les élections en Guinée.

finalement, le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) , Bakary Fofana a également noté qu’à travers cet atelier de formation les participants étant tous des journalistes, ont été formés par un pool de formateurs aguerris en communication, ont eu une meilleure connaissance des outils et techniques de la communication électorale et « sont désormais mieux informés sur la conduite et la couverture équitable et responsable des prochaines élections électorales. ».

A la sortie de cet atelier de formation, tous les participants ont bénéficié des certificats de participation délivrés par la CENI et l’OIF pour valoir ce que de droit.

Léon KOLIE pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info