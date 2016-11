COMMUNIQUE : Le Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté remercie

Le Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté remercie la société civile et l’ensemble du système éducatif guinéen (Enseignement Technique, Secondaire et Universitaire),pour leurs mobilisations pendant les deux premières Journées de la SENACIP.Le Comité d’organisationde la SENACIP souhaite leur accompagnement pour la suite de l’évènement.

A cet effet, Le Ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté informe l’ensemble des citoyens Guinéens qu’après le lancement officiel de la semaine Nationale de la citoyenneté et de la paix,la journée du Jeudi 03 Novembre 2016 est consacrée à la réalisation des actes citoyens symboliques et forts, aussi chaque citoyen aura la possibilité de réaliser l’acte qu’il considère comme le plus significatif à ses yeux en matière de Citoyenneté.

Il invite également l’ensemble des populations à se mobiliser pour participer massivement aux actes citoyens.

Le Ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, se félicite de la tenue de cet évènement majeur qui contribue au renforcement de la culture de la paix, du civisme et de la citoyenneté par la promotion du respect, du rattachement et du dévouement des citoyens guinéens pour leur patrie.

KHALIFA GASSAMA DIABY

PROGRAMME DANS LES CINQ COMMUNES

Vendredi 04 Novembre 2016

COMMUNE DE MATOTO

Lieu : terrain de gbessia rond point

Début 16h00. Fin : 21h00

Samedi 05 Novembre 2016

COMMUNE DE MATAM

Lieu : carrefour gabon

Début 16h00. Fin : 21h00

Lundi 07 Novembre 2016

COMMUNE DE Kaloum

Lieu : Boulevard Diallo Telly