COMMUNALES: Makanera s’annonce pour la mairie de Boké

L’ex-allié du président Alpha Condé, Alhousseine Makanera a également dit qu’il sera candidat à Boké pour briguer le poste de maire et peut-être aller au-delà, parce qu’il y a aussi le conseil régional ! ‘’ Si les élections se passent dans la transparence, l’obstacle pour que je sois maire de Boké, ne se posera pas’’, a-t-il clamé.

‘’Il n’y a pas de raison que l’UFDG vote pour le RPG et me laisse. Je suis convaincu de rafler le maximum de nombre de conseillers et l’UFDG votera pour moi à Boké. Ça, c’est évident !’’. a-t-il conclu.