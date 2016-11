COMMUNALES DU MALI : la sanction du peuple

Le scrutin du dimanche 20 Novembre a confirmé cela en plus des premières tendances,où le parti présidentiel s’est fait plumer dans ses fiefs naturels. Même le tout nouveau patron du RPM, à savoir l’ancien ministre Bokary Tréta n’a pu avoir « quelque chose » chez lui.

Au-delà des errements de l’Etat dans la conduite des élections (les règles du jeu ont changé en plein match), l’interdiction des gadgets ou de l’argent-roi dans la campagne, la maigreur des programmes et les alliances contre nature, expliquent pour beaucoup, l’indifférence des citoyens pour ces élections.

L’opposition et la majorité s’accusaient de tous les maux, pourtant elles faisaient dimanche cause commune dans plusieurs localités. De plus, dans aucun programme municipal, on ne traite réellement des grandes préoccupations du monde comme le changement climatique, les énergies nouvelles, l’économie verte, l’école de nos besoins, les activités génératrices de revenu contre la pauvreté et la faim.

Le slogan du genre “Le changement est à portée de main” a prospéré. Rien que ça ? Comme le disait une figure du reggae originaire de Guinée « ON A TOUT COMPRIS ! ».

Idrissa KEITA pour GCI

Correspondant particulier de GCI au Mali

