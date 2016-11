MALI : IBK appuie les candidatures féminines

C’est la salle des banquets du palais présidentiel qui a abrité la rencontre. IBK a félicité ces femmes leaders en course aux suffrages pour les municipalités, et les a encouragées à être des actrices majeures de la vie socio-politique et économique du Mali.

Joignant l’acte aux mots, le numéro un malien a offert un chèque de 300 millions de FCFA, avant de prodiguer des conseils avisés qui leur sera d'une grande utilité la bataille des communales. Les candidates ont quitté le Palais de Koulouba fortement requinquées et prêtes à descendre dans le marigot politique. Il faut rappeler que chacune d’elles percevra le montant de 100.000 CFA pour un total de 3000 candidatures féminines enregistrées.

