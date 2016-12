COMITE DE PILOTAGE CONJOINT : le Programme en visite de terrain à Doko

L’objectif de la mission de terrain et comité de pilotage 2016 est d’une part d’apprécier les résultats enregistrés sur le terrain et d’autre part de procéder à la validation stratégique du document régissant le PCK révisé, visiter et valider les zones d’intervention du PCK retenus pour la mise en œuvre du pôle de convergence, examiner et valider le document du programme révisé, formuler des orientations pour le comité technique régional mixte et à l’unité d’appui à la coordination du Programme Conjoint de Kankan.

La visite de terrain de Commune rurale de Doko située à 48 km du Chef-lieu de la préfecture de Siguiri vers la frontière malienne, <wbr />a permis de se rendre compte de l’impact direct des interventions des agences sur les communautés rurales. Exemple la construction par le PNUD à travers de PDLG de trois salles de classes avec latrines et de quatre postes de santé avec dix blocs latrines, l’UNICEF a assuré la construction de 3 salles de classes et six forages et la dotation des élèves de l’élémentaire en fournitures scolaires de 2013 à ce jour, l’UNFPA intervient dans la dotation du Centre de Santé en équipements (lits d’hospitalisation, paires de ciseaux etc…), la réalisation des campagnes de vaccination, la formation des agents de santé dans la lutte contre les maladies à potentiel épidémiologique et le décès neo-natal et le PAM a créé des cantines scolaires dans 28 écoles sur 82 avec plus de 6000 élèves bénéficiaires, la distribution de l’huile aux filles pour encourager la scolarisation et le maintien des filles à l’Ecole.

Madame Séraphine Wakana, Coordonnatrice du SNU, <wbr />au nom des chefs d’agence a remercié les populations pour la chaleur de l’accueil avant de définir l’objet de cette importante visite à Kankan. "Nous sommes venus voir et écouter mais aussi apprécié l’impact des interventions des agences sur les conditions de vie des populations à travers le PCK dont la mise en œuvre a été affectée par l’apparition de la maladie à virus Ebola. La rencontre de Kankan va nous permettre de donner une synergie d’action à nos interventions pour 2017."

La visite de terrain a été précédée par une séance de Sécurité Briefing par l’Antenne local de UNDSS et une visite de courtoisie au Gouverneur de la région administrative qui n’a pas manqué d’apprécier le choix de sa région pour abriter le PCK.

Mamadou Saliou DIALLO pour GCI