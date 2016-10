COME BACK MUSICAL: Meiway en mode ILLIMITIC !

Professeur AWOLOLO est de retour avec son nouvel album ILLIMITIC. Dans les bacs depuis plus de 2 semaines, le roi de la danse des mouchoirs vient de rallier la Côte d’Ivoire, après une longue tournée en France et aux USA. Deux cocktails de presse sont prévus les 28 et 29 OCTOBRE 2016 pour distiller tous les contours de cet album qui valide les 26 ans de carrière de l’enfant de Grand Bassam.

D’ailleurs, son clip EDJA (Https://www.youtube.com/watch?v=cfniCzLwzKc) est disponible sur YOUTUBE et les réseaux sociaux. Une vidéo où les rythmes de la fanfare annoncent les couleurs, en plus d’être un hommage aux victimes des attentats survenus dans la cité balnéaire. Le public qui attendait depuis plus d’un an, le come-back de Meiway , pourra donc sortir les mouchoirs blancs pour se positionner dans le show, au nom de ce qui reste intemporel grâce à Freedy Meiway : le ZOBLAZO !