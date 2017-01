CAN GABON 2017 : Le village CAN subit la défaite du Mali

Le staff des lieux arborait le maillot jaune des Aigles. Malgré une pelouse submergée d’eau et à certains endroits impraticables, le Mali n’a pu secouer la défense ougandaise. Au contraire ce sont les Ougandais qui ont adopté un jeu aérien et surpris les Aigles. C’est alors que le Mali a reculé et après une frappe détournée (69e), Miya ouvrait le score dans la minute suivante d’une puissante frappe croisée (70e).

Acclamé par le village CAN depuis le début de la rencontre, Yves Bissouma a égalisé (73e). Grande sera la frustration du public après le raté de la dernière chance de Yattabaré en fin de rencontre (88e). Les Aigles plient donc bagages pour Bamako. Un résultat qui conduit les joueurs d’Alain Girese à la sortie après une victoire de l’Egypte face au Ghana sur le plus petit des scores (1-0).

Media Plus Communication qui administre le village CAN serre les dents: chaque année, quand le Mali sort, le public traine les pieds.

Espérons que le fair-play ait raison de tous, car les amateurs de foot doivent se retrouver afin d’investir les berges du palais de la culture.

Désormais c'est la tête du sélectionneur Alain Girese qui est mise à prix. Reste à savoir s'il démissionnera du Mali une seconde fois comme après la CAN 2012 !

