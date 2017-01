CAN 2016 : Oumou Sangaré au village CAN

Les supporters des Aigles du Mali auront donné de la voix durant la rencontre. Sous les bons auspices de Media Plus Communication, l’écran géant qui diffuse les matchs aura drainé un monde fou. Une invitée de marque sera de la partie: la Diva Oumou Sangaré. Elle s'est produite durant la mi-temps en faveur des Aigles, pour ensuite s'exprimer face aux médias.

Au plan sportif, les équipes du Mali et d’Egypte se sont neutralisées (0-0) dans le groupe D de la CAN 2017, au stade de Port-Gentil. On notera que la pelouse était en piteux état, ce qui a compliqué le bon déroulé de certaines actions. Des échos proches de Média Plus indiquent que d'autres endroits de la capitale malienne abriteront des écrans géants.

Une façon de couvrir Bamako pour que le plus grand nombre puisse vivre la fête du foot africain.

Idrissa KEITA pour GCI

Correspondant particulier de GCI au Mali

© 2005-2017 GuineeConakry.Info