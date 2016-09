BURUNDI : à l’ombre des caméras…

La mission d’enquête onusienne qui publie un rapport d’une trentaine de pages, fustige des actes qui pourraient effectivement porter l’horrible label de ‘’crimes contre l’humanité’’, tant les outrages, les violences et les offenses à la conscience sont érigées en un système répressif, une machine de la terreur, pour éliminer tous ceux s’opposent à la volonté politique des autorités du pays, ou aux « exactions des agents de l’Etat » commis véritablement à ces forfaitures.

Méticuleuse investigation

Mais le gouvernement de Pierre Nkurunziza ne reconnait pas ces faits et trouve le rapport tout simplement « mensonger ». La mission des trois experts des Nations unies qui a couvert la séquence d'avril 2015 à fin juin 2016, déclare posséder les preuves accablantes confirmant ces « abus contre les droits humains ». Ceci après avoir rencontré pratiquement toutes les couches sociales : les décideurs du gouvernement, les citoyens victimes et d’autres témoins ressortissants de pays voisins.

A l’issue de cette méticuleuse investigation, les enquêteurs ont eu la conviction que les actes commis ne sont point des incidents de parcours, mais bien la résultante d’un mécanisme huilé, où l’impunité est la règle gouvernance, pour liquider toutes velléités opposantes. Si le nombre des victimes est difficile à établir, ils ont au moins la certitude que plus de 560 personnes ont été exécutées publiquement ou dans la clandestinité.

La justice a foutu le camp

Depuis que le président Nkurunziza et ses affidés se sont englués dans cette « folie du troisième mandat », l’arbitraire et l’impunité ont installé leurs tréteaux partout dans le pays, malgré toutes les réprobations universelles et condamnations internationales, le Burundi tue ses propres fils et la justice a foutu le camp !

Ce rapport qui jette un coup de projecteur de vérité sur l’opprobre burundais, pourrait-il un peu plus éveiller les consciences, pour qu’un autre génocide ne soit commis là, s’il ce ne déjà fait ?

Maria de BABIA pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info