BUDGET: Forum sur la mobilisation des ressources intérieures

La Guinée envisage d'augmenter ses recettes intérieures de 33 % en 2018 à 62% à l'horizon 2020. Selon le ministre du budget, la mobilisation des ressources intérieures apparaît aujourd'hui comme une alternative crédible aux financements intérieurs du développement. Au cours de cette rencontre les diplomates, représentant des institutions et les cadres du département du budget à leur tête le ministre .M Doumbouya, ont tour à tour échangé sur le but, les opportunités et et les enjeux de ce forum. Les partenaires au développement se sont, dans l'ensemble réjouis de la tenue de ce forum et entendent s'investir pour la réussite de cet événement catalyseur de développement.

À la sortie de ces échanges, le ministre du budget est revenu sur l'objectif de la tenue de ce forum: " lors de ce forum, nous allons nous pencher sérieusement sur la politique fiscale de notre pays. Elle sera actualisée et mise à niveau pour qu'elle soit favorable non seulement aux entreprises mais aussi aux populations. Nous voulons des impôts qui ne pèsent pas trop sur les entreprises et les contraint dans le développement de leur activité, mais aussi sur la population afin de la permettre de disposer d'un pouvoir d'achat nécessaire à leur épanouissement'' a laissé entendre Dans le cadre du programme d'optimisation de la mobilisation des ressources financières internes enclenchée par le ministère du budget, ce département a réuni vendredi 30 septembre dernier en son sein, les partenaires au développement. Objectif: discuter des grandes lignes de la tenue prochaine à Conakry les 10, 11 et 12 novembre prochains d'un forum économique sur la mobilisation efficace des ressources intérieures.

Les grands axes de ce forum seront entre autres: les perspectives de l'économie guinéenne; la mobilisation des ressources intérieures; leur utilisation rationnelle et efficace; les réformes et actions à poursuivre pour améliorer la gouvernance des ressources intérieures.

Salématou DIALLO pour GCI

