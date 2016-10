BRAZZAVILLE-KIGALI : la coopération se renforce

Autant dire que les deux Chefs d’Etat pourraient parler de paix, de stabilité et de sécurité en République Démocratique du Congo, en Centrafrique, au Soudan du Sud, au Burundi et dans bien d’autres pays du Monde, sans occulter les questions en rapport avec le développement durable.

Les deux hommes d’Etat ne pourraient, certainement pas manquer, au cours des entretiens en tête à tête prévus pour la circonstance d’échanger sur les derniers développements de l’actualité au niveau continentale et hors du continent. Denis Sassou-N’Guesso, qui a participé au dernier sommet extraordinaire de Luanda, tenu hier en Angola, pourrait partager à son hôte les conclusions de cette rencontre au sommet, qui a réuni dans une salle certains Etats membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), les Nations unies, la SADC et l’Union africaine.

Cette visite de travail pourrait être la traduction en acte de la volonté et la détermination des deux pays à consolider non seulement la coopération bilatérale, mais aussi l’intégration africaine, sous régionale et le développement de la vision panafricaine de ces deux dirigeants africains. Surtout que le Rwanda venait d’ouvrir le 19 aout dernier le siège de son ambassade à Brazzaville. Des bureaux qui couvrent à la fois le Cameroun, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine (RCA), le Tchad, ainsi que d’autres pays de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC). C’est bien ce qui traduit l’excellence des relations de voisinage et de coopération entre les deux pays.

Une coopération entre les deux pays, vieille de plus de 30 ans, qui a connu une dynamique en novembre 2011, avec la signature de l’accord général. Elle a été renforcée en 2013 lors de la visite d’Etat effectuée au Congo par le Président Paul Kagame ; une visite, ayant ouverture la ligne aérienne directe Kigali-Brazzaville par la compagnie aérienne RwandAir Express.

A partir de ce moment les relations entre le Congo et le Rwanda sont en train de se développer dans tous les domaines. Les domaines prioritaires de coopération ont été identifiés lors de la quatrième Grande Commission Mixte, tenue du 29 au 30 juillet 2016 à Kigali. Parmi lesquels : le transport aérien, l’agriculture, l’élevage, le commerce, les technologies de l’information, le tourisme. Un cadre légal propice aux affaires a été donc mis en place.

La dernière visite du président rwandais, Paul Kagamé en République du Congo remonte de 2015.