BOOST AFRICA: une initiative intégrée pour stimuler les jeunes entrepreneurs

Cette initiative contribuera à renforcer l’essor, en Afrique, d'un écosystème d’entreprises efficaces en soutenant, de façon durable, les étapes les plus précoces et les plus risquées de la chaîne de valeur entrepreneuriale. Boost Africa entend stimuler le potentiel entrepreneurial des jeunes africains et les amener ainsi à créer des entreprises performantes et innovantes, à même de relever les défis de la concurrence régionale et mondiale, d’attirer des investissements directs nationaux et étrangers, de créer de nouveaux emplois de qualité et de contribuer à une croissance économique durable et inclusive.



Grâce à un premier investissement mixte de 150 millions d’euros au maximum, Boost Africa devrait mobiliser jusqu’à un milliard d’euros en investissements supplémentaires dans un secteur à forte croissance et soutenir plus de 1 500 jeunes entrepreuneurs et PME sur l’ensemble du continent.



De portée panafricaine, l’initiative Boost Africa repose sur trois piliers intégrés.

• En premier lieu, un programme d'investissement qui consiste en des prises de participation dans des fonds de capital d'amorçage, des fonds de co-investissement d’investisseurs providentiels, des fonds complémentaires d'accélérateurs, des fonds de capital-risque, etc. qui investissent dans de jeunes pousses innovantes et des petites et moyennes entreprises à fort potentiel de croissance.

• Ensuite, un mécanisme d'assistance technique qui regroupe des aides non remboursables favorisant un renforcement des capacités et une diffusion des meilleures pratiques à l’appui des aspects suivants : la propension des intermédiaires à investir, l’assistance et la formation techniques et commerciales des entreprises bénéficiaires et des entrepreneurs et la création de réseaux d’investisseurs locaux.

• Et enfin, un laboratoire d’information et d’innovation, à savoir une plateforme de soutien à l’écosystème entrepreneurial encourageant l’innovation, l’acquisition de compétences en partenariat et l’incubation et l’encadrement de nouvelles idées prometteuses, ainsi que l’évaluation et la diffusion de meilleures pratiques.