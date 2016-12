BONNE ANNE ORANGE : A chacun sa Bonne Année ! Profitez du Bon Plan Orange Money de cette fin d’année!

A chacun sa Bonne Année : Profitez du Bon Plan Orange Money de cette fin d’année

Profitez du Bon Plan Fin d’année Orange Money à compter de ce jeudi 1er Décembre 2016.

Eh oui ! Jusqu’au 4 Janvier 2017, vous pouvez remporter chaque jour 1.000.000GNF par tirage au sort.

Pour tenter sa chance, c’est très simple : il suffit d’utiliser son compte Orange Money pour faire des achats, transférer de l’argent, faire des retraits, payer les factures ou encore se réabonner pour être inscrit automatiquement au tirage du jour !

Plus vous effectuez des opérations, plus vous augmentez vos chances d’être l’un des heureux millionnaires de la journée ! Et cela, tous les jours !

Partagez ainsi vos vœux uniques avec ceux qui vous sont chers.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook d’Orange Guinée ou contactez le Service Clients au 6277

Vous rapprocher de l’essentiel.