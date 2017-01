BON PLAN ORANGE : Appels vers le Sénégal continuent jusqu’au 15 Janvier 2017

Le Bon Plan Appels vers le Sénégal continue jusqu’au 15 Janvier 2017. Tous vos appels vers les numéros ayant pour préfixes 33, 77 et 78, précédés de l’indicatif du Sénégal 00221 sont facturés à seulement 37 GNF TTC la seconde. Ainsi, profitez de ce bon plan en cette fin d’année pour communiquer encore plus longtemps avec vos proches vivants au Sénégal. Partager ainsi vos vœux avec ceux qui vous sont chers, et ce au meilleur rapport qualité/prix.