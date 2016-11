BATAILLE POUR LA MAIRIE DE RATOMA : les NFD dénoncent "l’instrumentalisation"

D’un revers de la main, les responsables du parti bottent en touche : « C’est le parti NFD qui a choisi son président Mouctar Diallo pour briguer la mairie de Ratoma, au cours d’un congrès national. Il a été choisi parce qu’il est mieux indiqué pour nous garantir la victoire dans cette commune. Bientôt d’autres candidatures seront annoncées pour d’autres communes » ont t-ils déclaré.

Sur le supposé deal avec le pouvoir d’Alpha Condé, les NFD précisent : «Contrairement aux fausses rumeurs diffusées par nos adversaires paniqués par la popularité grandissante de NFD et de Mouctar Diallo, nous n’avons aucun lien avec le pouvoir d’Alpha Condé. Nous ne pouvons pas nous allier à un pouvoir qui s’est rendu coupable d’atrocités à l’endroit de nos militants et d’autres citoyens et qui n’excelle que dans la division, la violation des droits humains, la violation de nos lois, l’injustice et la mal-gouvernance ».

Et comme un clin d’œil « amical » à l’UFDG, le parti déclare : « Nous au NFD, nous ne faisons pas confiance au président Alpha Condé, et nous continuerons notre combat au sein de l’opposition pour le triomphe des valeurs démocratiques et républicaines.»

Les hostilités semblent définitivement lancées entre les deux « alliés traditionnels » d’hier

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info