BANGUI : regain de tensions dans la cité

Depuis plus de 72 heures la Centrafrique s’embrase à nouveau. Les balles se font de nouveau entendre dans la capitale Bangui et alentours. Les balles crépitent et les victimes commencent à se compter par dizaine. Les derniers incidents signalés par la Minusca enregistrent quelque 11 morts, 14 blessés et une dizaine d’autres disparus. Une situation explosive qui pourrait rapidement échapper à tout contrôle, si les autorités centrafricaines et la Minusma ne circonscrivent pas conséquemment les événements…