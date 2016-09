BACCALAUREAT 2016: les lauréats récompensés

Dans l'optique de la valorisation des talents dans les écoles guinéennes, le Conseil des patriotes guinéens(CPG), a procédé ce jeudi 22 septembre 2016, à la Maison de la presse à Coléah, à la cérémonie officielle de remise du Prix du baccalauréat guinéen. Ce prix récompense les premiers et lauréats des différentes options des sciences mathématiques, sciences expérimentales et sociales dans les catégories enseignement général et franco-arabe. La cérémonie s'est tenue en présence de la COFEL, la coalition des femmes leaders de Guinée représentée par Fatou Balde, du représentant de l'OMS, des parents d'élèves, leurs encadreurs et les lauréats.