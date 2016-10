AUTONOMISATION DES FEMMES: réflexion sur le fonctionnement des centres

Au terme de de quatre jours d'intenses travaux, de réflexion et d'échanges qui ont regroupé une trentaine de femmes, il a été possible de trouver les voies et moyens pour faciliter l’opérationnalisation des activités des jeunes filles et femmes dans les différents domaines de formation professionnelle. Il aura également possible de doter les différents centres d’autonomisation, des outils adéquats pour rendre visible, la contribution qu’apportent les jeunes filles et femmes dans le processus de développement socio-économique du pays.

La ministre de l'action sociale a, dans son discours de circonstance, salué la bravoure des Guinéennes et leur courage dans l'implication pour le développement du pays. Madame Sanaba Kaba s’est réjouie des progrès réalisés au cours de ces échanges et s'est engagée à aller au bout de ce programme quinquennal, dont les femmes et les jeunes en sont la priorité. Elle s'est engagée à mettre à profit les moyens financiers mis à disposition de son département, pour accentuer le développement des centres d'autonomisation des femmes.

Elle a estimé, en outre, que ces journées de réflexion ont permis aux participantes d’analyser les causes qui freinent le bon fonctionnement des différents centres, et ils ont été outillés sur leurs solutions pour améliorer leur fonctionnement.

Pour finir, la ministre a exhorté les partenaires à soutenir les actions de son département en faveur des centres pour l’autonomisation des jeunes filles et femmes en Guinée.

Salématou DIALLO pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info