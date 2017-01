ATTENTATS A GAO : Le Mali en Deuil « Je suis Mali » !

Le Mali a subi un attentat meurtrier survenu le mercredi 18 janvier, dans le centre de regroupement des hommes du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) à Gao. Un acte qui prouve à suffisance que le chemin vers la paix, reste jalonné d’embûches. Le bilan est lourd (plus d’une soixantaine de morts et une centaine de blessés). Mais c’est surtout le mode opératoire des assaillants qui démontre à quel point, leur grande emprise sur le terrain est indéniable.

Pour tromper la vigilance des sentinelles, les assaillants, au nombre de quatre, ont utilisé un véhicule Land Cruiser, le même type que ceux utilisés par le MOC. Très précis, le kamikaze s’est introduit dans l’enceinte du camp El Mansour Korey à Gao, au moment où les éléments étaient regroupés. L’attaque est intervenue pendant le travail d’organisation des patrouilles mixtes, composées d’éléments des FAMA (Forces Armées du Mali), des groupes armés (CMA et Plateforme), avec l’appui des forces internationales.Un coup de grâce au processus de réintégration des ex-rebelles ainsi qu’à la paix.

Des morts et des blessés, on en compte dans tous les groupes. L’atmosphère dans la Cité des Askia reste tendue. Et des effets collatéraux sont à craindre. L’inquiétude est de plus en plus grande, de voir les terroristes et autres forces du mal saboter la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation. Ironie du sort, l’attaque meurtrière intervient 72h après la clôture du 27ème sommet Afrique-France, tenu à Bamako. Un évènement d’envergure qui a mis le Mali sous les projecteurs internationaux.

Le Président français sortant François Hollande a fait ses adieux au continent. Il était d’ailleurs à Gao, où il effectua une dernière revue des troupes françaises en, tant que Chef de l’Etat de l’Hexagone. Un indice qui pourrait expliquer en partie les motivations du Groupe Al Mourabitun, qui aura revendiqué le lâche attentat. Reste que le numéro 1 malien IBK a prévenu : « Al Mourabitun paiera pour ce qu’il a fait »

Idrissa KEITA pour GCI

Correspondant de GCI au Mali

© 2005-2017 GuineeConakry.Info