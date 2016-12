ARRESTATION DE TOUMBA DIAKITE A DAKAR : Me Ibrahima Béavogui précise

Me Ibrahima Béavogui a également déclaré que la procédure d’information judiciaire est presque bouclée. Il ne restait « qu’une seule personne à entendre et comme les personnes sont plus ou moins identifiées, les juges d’instruction guinéens auront l’occasion de boucler cette information judiciaire, pour qu’en 2017, on rentre dans la phase de jugement ». Près de 5 à 6 ans ont été nécessaire dans la phase préparatoire d’information judiciaire, bientôt commencera la phase de jugement proprement dit.

‘’C’est vrai que nous n’avons pas assez de moyens, mais la Guinée s’est rendue compétente pour régler cette affaire. Elle va se battre pour avoir ces moyens, avec l’assistance internationale. Parce qu’aujourd’hui si Toumba est arrêté, ce n’est pas parce qu’il y a la prouesse des juges guinéens, il y a eu la coopération internationale qui a fait que cette personne est arrêtée. », a confié Me Ibrahima Béavogui.

Momo SOUMAH pour GCI

