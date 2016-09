APRES LA RENCONTRE : l’opposition disponible pour le dialogue

Le porte-parole, Aboubacar Sylla a également indiqué que : « l’opposition républicaine se félicite de cette rencontre et regrette le fait qu’elle ait pris tout ce temps avant de se tenir. Cela nous aurait épargné cette crispation politique et les manifestations que nous avons organisées, ainsi que le décès d’un jeune guinéen ».

Il a ensuite signalé aussi que l’opposition prend acte de tous les engagements pris par le président de la République au cours de cette rencontre. « Nous espérons que ces engagements vont être traduits dans les faits. Nous espérons qu’ils sont sous-tendus par une vraie volonté politique de faire en sorte que notre pays connaisse un apaisement politique et social, qui va lui permettre d’aller de l’avant », a-t-il dit.

Aboubacar Sylla a précisé que l’opposition avait mis en avant cet engagement du président de la République pour l’application des accords politiques, avant que le dialogue s’ouvre entre le gouvernement et sa mouvance d’une part, et l’opposition d’autre part. « C’était le seul préalable. Ce dernier est aujourd’hui levé. Donc plus rien ne nous empêche d’aller à ce dialogue », a-t-il poursuivi.

Le porte-parole, Aboubacar Sylla a conclu en ces termes : «La balle est maintenant dans le camp du ministère de l’Administration du Territoire, qui a reçu depuis plus d’un mois maintenant, nos propositions en ce qui concerne le cadre de dialogue, ainsi que l’ordre du jour. Nous attendons ses commentaires et propositions, pour que dans des meilleurs délais nous puissions donc aller à un dialogue serein, structuré ; où les six points que nous avons proposés à l’ordre du jour vont être discutés.»

Pivi BILIVOGUI pour GCI

