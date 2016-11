APRES LA DETENTE: place aux joutes verbales

Le chef de file de l'opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo, qui était présent à cette cérémonie aux côtes de Sidya Touré, qui désormais se positionne selon son parti dans l'opposition plurielle, en ont pris pour leurs grades. La réponse ne s'est pas fait attendre, le président de l'UFDG qui avait habitué ses militants ces dernières semaines à un discours conciliateur à l'égard du pouvoir, va vite retrouver ses vieilles habitudes. Il va sévèrement critiquer le pouvoir en place. Le week-end passé, c'est le même schéma qui s'est reproduit.

Avec le meeting de l'UFDG tenu ce week-end à Kaloum, ''le divorce'' ou la détente semble être consommée par le président de l'UFDG. En réponse aux propos tenus par Alpha Condé à l'égard du feu président Conté, et qui opposent actuellement le PUP de Fode Bangoura au Rpg, Cellou est entré dans la danse dénonçant les propos du chef de l'État, et en louant les mérites du président défunt et ses acquis. Il a appelé à la réhabilitation de Lansana Conté par le vote pour son parti.

Mamadou Aliou DIALLO pour GCI



© 2016 GuineeConakry.Info