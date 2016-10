AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE : Un financement de 56 millions $US

‘’Il comprend également le lancement et l’équipement d’un centre de maternité national, la fourniture d’équipements basiques de maternité pour 174 centres de santé et l’équipement de 15 hôpitaux à travers le pays avec les équipements médicaux complets nécessaires’’, selon ledit communiqué.

La ministre du Plan et de la Coopération Internationale, Mme Mama Kanny Diallo a exprimé à son hôte, Docteur Bandar Hajjar, la satisfaction du président Alpha Condé, au Groupe de la BID, pour sa contribution à la promotion du développement de la Guinée, qui cadre parfaitement avec le programme de développement économique du pays initié par les autorités actuelles.

De son côté, le président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), Docteur Bandar Hajjar a également signalé, que son institution ne ménagera rien pour soutenir les efforts de développement entrepris par le gouvernement guinéen à travers la coopération, avec les institutions membres du Groupe de Coordination Arabe, tout en insistant sur la détermination de la Banque, à accroître la coopération entre la BID et de la Guinée, dans le but de d’aider la populations à assouvir ses aspirations profondes, et concourir au développement et à la prospérité du pays.