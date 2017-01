ALPHA CONDE : la fin des sirènes hurlantes ?

C’est un président dépité qui a mis les points sur les i, à l’occasion de la cérémonie de présentation officielle des vœux des membres du gouvernement, du corps diplomatique et consulaire ainsi que d’autres organisations nationales et internationales.

Il a dit sans ambages, s’adressant à ses concitoyens : « Partout dans monde, c’est le premier ministre et le ministre de la défense qui ont des sirènes, mais ici les ministres, les chefs de services et n’importe qui, se dotent des sirènes. Si on prend quelqu’un dans ça on met sa voiture à la fourrière »

A bon entendeur salut ! A moins que cela ne soient des remarques ou instructions destinées à mourir dans un laxisme impénitent. Les dignitaires du régime s’étant totalement habitués à ce jeu d’influence qui dérange les citoyens et provoque constamment des embouteillages monstres dans la capitale guinéenne à toute heure et sur tous les axes. Sans oublier les nuisances sonores polluant la vie de tous.

Karifa KEITA pour GCI

© 2005-2017 GuineeConakry.Info