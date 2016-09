ALPHA CONDE-CELLOU DALEIN: Quels lendemains ?

En répondant à l'invitation du président de la république, le chef de file de l'opposition guinéenne et ses pairs opposants affichaient à l'avance un scepticisme évident sur la rencontre. Cependant pour faire preuve de '' bonne volonté'' aux yeux de l'opinion, ils avaient jugé nécessaire de ‘’mandater’’ Cellou Dalein pour aller discuter avec Alpha Condé, sans toutefois s'attendre à une avancée majeure.

À la sortie de cette rencontre, les acteurs politiques saluent unanimement la démarche en soi, y compris du côté de l'opposition républicaine, qui ''attend que les déclarations et promesses du chef de l'exécutif guinéen soient matérialisées en actes concrets''. Mais, qui connait profondément Alpha Condé sait que depuis son arrivée au pouvoir, ce qu'il sait faire le mieux, c'est la politique de l'autruche. « Il a l'art de rouler son opposition dans la farine », confie un observateur averti. Et pour cela, sa machine est bien huilée. A à tel point qu’à chaque fois qu'il tend un piège à ses opposants, ceux-ci passent à la trappe ! Plus rusé que lui, …tu trépasses …

Même s'il faut, encore une fois, accorder au leader du Rpg, le bénéfice du doute et la présomption d'innocence, les faits sont têtus. Depuis son arrivée au pouvoir, les Guinéens ont assisté à plusieurs dialogues qui ont accouché des accords, certains ont été signés, d'autres non. Mais à l'arrivée, n’a été respecté. Certains observateurs vont jusqu'à qualifier cette énième rencontre de ''comédie'', car estiment ils « l’on n’a pas besoin de dialoguer pour appliquer les conclusions d'un accord déjà acté par l'ensemble des parties, il faut appliquer ce qui a été signé. C’est tout !'' Aussi simple que ça, pensent-ils.

Le contexte non plus ne joue pas en faveur de la sincérité de cette rencontre comme à chaque fois d'ailleurs. Car l'opposition républicaine, depuis un certain temps était dans une posture de revendications, avec notamment la reprise des manifestations de rues. Les échos de sa dernière démonstration de force résonnent encore. Et seraient probablement à l'origine de cette rencontre, qui serait éventuellement une volonté de l'exécutif à contraindre les opposants à abandonner la rue pour négocier. Ou plutôt pour jouer la montre et repousser l'échéance d'une nouvelle marche qui se profilait irrémédiablement à l'horizon.

Mais encore une fois, et comme le disent les Anglais « Wait and see ». Sait-on jamais ? Peut-être que le miracle va finalement se produire…

Mamadou Aliou Diallo pour GCI

