GUINEE : "Démocratie civilisée" sur fond de condoléances

Une épreuve familiale qui donne l’occasion à Alpha Condé de montrer à tous les Guinéens, que l’audience du 1er septembre 2016, accordée à Cellou Dalein, dans le cadre de la reprise du dialogue avec l’opposition, était bien loin d’un show médiatique ; mais que cela relevait d’une démarche consciemment assumée.

Et c’est pourquoi, alors qu’il était en entretien consultatif avec Tony Blair, l’ex-PM britannique, aussitôt informé du décès de El Hadj Mamadou Hady Diallo, frère aîné de son principal opposant, il n’a point hésité à se rendre chez ce dernier, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, pour présenter le plus fraternellement possible ses condoléances les plus émues à Cellou Dalein, qui le recevait avec son épouse Halimatou et de nombreux militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée.

Les propos échangés au cours de ce moment de douleur vont largement au-delà du décès tout court, et même des familles éplorées. Cette triste et émouvante occasion est saisie par les deux hommes politiques, comme une séquence de vie de la nation, avec des messages d’une immense profondeur patriotique. Il s’agissait véritablement d’adresses à la nation guinéenne. D’ailleurs, le député Mamadou Aliou Bah qui a souhaité la bienvenue aux hôtes, a dit : « Nous disons merci à notre cher président’’. Tout un symbole ! C’est Bantama Sow qui va présenter le traditionnel « prix du linceuil ».

Propos politiques historiques

Quand Cellou dit « Sa présence physique dans ma concession à cette occasion, constitue pour moi aussi, une source de fierté. Je tiens à lui exprimer mes sentiments profonds de reconnaissance et de gratitude pour cet acte qu’il vient de poser. Je souhaite vivement que la dynamique qui a été enclenchée à l’occasion de notre rencontre du 1er septembre, soit renforcée dans l’intérêt de la Guinée. Vraiment, je suis ému. Je souhaite vivement que cette dynamique soit renforcée et puisse générer l’espoir chez tous les citoyens guinéens, et le bien-être demain pour notre peuple. Que la haine et la violence soient désormais de tristes souvenirs. Que nos relations soient des relations civilisées, des relations qui vont favoriser l’émergence d’une démocratie apaisée et d’un développement en faveur de tous les enfants de ce pays, mais également des générations futures. Nous avons une responsabilité au niveau du peuple, mais aussi une grande responsabilité vis-à-vis des générations futures. Il faut qu’on leur laisse la culture de la tolérance, de la fraternité et de la démocratie apaisée. (…) »

Alpha Condé répond : « Cellou est un frère, bien sûr, il y a la politique, mais nous sommes des Guinéens, nous sommes des frères; Nous avions mené des combats communs. Une épreuve qui atteint sa famille, atteint ma famille, non seulement en tant que frère, mais en tant que président de la république. (…) J’espère que nous allons travailler ensemble pour l’intérêt de la Guinée, puisque nous nous battons tous pour l’intérêt de la Guinée; pour que notre pays qui devrait être le premier en Afrique de l’ouest francophone, ne soit pas le dernier, parce que Dieu nous a donné beaucoup de richesses. Je souhaite, je prie que les enfants de la Guinée, à commencer par les politiciens, se donnent la main, pour qu’enfin, le peuple puisse bénéficier des dons de Dieu. En tout cas, je ferai tout mon possible et je pense que nous sommes tous les deux engagés, magré toutes les adversités (…) »

GCI souhaite à son tour, que tout cela ne soit que de vains mots !

GCI suit pour vous.

Momo SOUMAH pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info