ALICAMENT : à la découverte des bienfaits de l’avocat

A LA DÉCOUVERTE DES BIENFAITS DE L’AVOCAT

QU’EST-CE QUE L’AVOCAT ?

L’avocat est un fruit-légume assez particulier puisqu’il est le seul fruit et légume à contenir des lipides. Ce gras lui donne sa saveur douce et singulière, tout en nous apportant une dose riche en acides gras insaturés bénéfiques pour la santé.1

Le mot avocat vient de l’espagnol « aguacate », lui-même tiré du mot nahuatl « abuacatl » qui signifie…. – attention aux âmes sensibles – testicule! Et oui, car à l’époque, on jugeait qu’il ressemblait énormément à la forme de cet organe. (Vous trouvez, vous?)

Originaire des zones de haute altitude mexicaines, cet « aguacate » n’est apparu dans nos assiettes que dans les années 50 où il était considéré comme un produit de luxe. Aujourd’hui sa consommation s’est très démocratisée.

COMPOSITION NUTRITIONNELLE

Apports nutritionnels de l'avocat

L’avocat est une précieuse source de vitamines et de nombreux minéraux. Notamment de vitamine C, de la plupart des vitamines du groupe B, de provitamine A ou carotène. L’avocat est également riche en vitamine E (2,36 mg pour 100g).

L’avocat facilite la recharge de l’organisme en potassium, en magnésium (dont l’alimentation couvre rarement les besoins), mais aussi en fer, et en oligo-éléments beaucoup plus rares et précieux comme le zinc, le cuivre et le manganèse.

LES BIENFAITS DE L’AVOCAT

#1 BON POUR LE CŒUR!

Le grand intérêt de l’avocat est qu’il rassemble un grand nombre d’éléments nutritionnels intéressants pour le cœur. Fibres, vitamine E et potassium, l’avocat comporte également des acides gras insaturés bénéfiques pour la santé cardio-vasculaire.

La consommation d’un demi-avocat (environ 100 g) fournit plus de 11 g d’acide oléique (acide gras monoinsaturé), dont on connaît aujourd’hui le rôle favorable pour le maintien d’un taux optimal de «bon cholestérol» (cholestérol HDL) dans le sang, ainsi que 1,54 g d’acide linoléique, un acide gras polyinsaturé, qui facilite la baisse des triglycérides.

#2 AGIT CONTRE LA CONSTIPATION

L’avocat est riche en fibres alimentaires. Il contient près de 5,18 g de fibres pour 100 gr de chair. En sachant qu’un avocat entier pèse environ 160-180 g, ce sont presque 10 g de fibres ingurgitées, soit 33 % de la quantité de fibres recommandée dans une journée.

#3 BON POUR LA VUE

L’avocat est l’un des fruits contenant la plus grande part de lutéine. Cette substance caroténoïde maintient votre vue en bon état de fonctionnement et lutte contre la dégénérescence maculaire liée à l’âge, (DMLA), c’est-à-dire la perte de vue liée au vieillissement.

#4 UN ALLIÉ PENDANT LES RÉGIMES!

Il est riche en acide oléique, un corps gras qui active l’impression de satiété dans le cerveau – retardant ainsi la sensation de faim, ce qui nous inciterait à grignoter moins.

#5 ACCÉLÈRE LA CICATRISATION

L’avocat est riche en huile butyreuse qui possède des propriétés cicatrisantes et trophiques (action sur les cartilages, les gencives, la peau).

#6 CONTRE LE MAUVAIS CHOLESTÉROL

L’avocat renferme également une grande quantité de phytostérols, des composés végétaux qui contribueraient efficacement à la réduction du cholestérol.

#7 CONTRE LES RÈGLES DOULOUREUSES

L’avocat contient un grand nombre de graisses insaturées (dont11,5 grammes d’acides gras monoinsaturés), qui peuvent aider à amoindrir l’inflammation soulageant ainsi les règles douloureuses. La vitamine E contenue dans les avocat permet également d’éliminer certains symptômes du syndrome prémenstruel.

#8 RENDS LA PEAU PLUS BELLE

L’avocat est nourrissant et hydratant c’est pourquoi son huile est utilisée en cosmétique contre les peaux sèches et déshydratées.

#9 CONTRE LES VERGETURES

L’avocat rends notre peau plus belle, mais aussi nos jambes plus belles! Et oui, car l’avocat aurait une action bénéfique sur les vergetures grâce à la présence d’insaponifiables.

COMMENT CONSOMMER L’AVOCAT?

On consomme, en général, l’avocat cru, en salade. Les bourgeons et les feuilles peuvent également se consommer sous forme de tisanes.

Astuces: Il est important de le consommer avec un petit peu de jus de citron qui empêchera sa chair de s’oxyder et donc de noircir. N’oubliez pas également que l’avocat n’aime pas particulièrement le réfrigérateur. Laissez-le donc mûrir à température ambiante.

Et sinon pourquoi ne pas le consommer sous forme d’avocado toasts ?

Source : docteurbonnebouffe.com/bienfaits-avocat/