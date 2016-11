AIDE ET ACTION INTERNATIONAL AFRIQUE RECRUTE : pour sa Direction Pays en Guinée, Un Responsable de Mission Educative

Mission

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Pays, il/elle a pour mission d’assurer la mise en œuvre opérationnelle orientations et des stratégies régionales dans le pays, conformément à la convention d’objectifs Afrique, par (i) le pilotage du développement du portefeuille des projets, et (ii) la coordination des projets mis en œuvre dans le pays.

Principales activités

* Piloter le processus d’élaboration et de mise en œuvre des stratégies opérationnelles dans le pays * *Coordonner et assurer la supervision des projets nationaux, conformément aux orientations définies au niveau régional.

* Manager les chefs de projets (accompagnement formatif, supervision, contrôle, évaluation de performances)

* Appuyer les Chefs de Projet dans la réalisation de leur mission

* Assurer la disponibilité d’analyses prospectives et de données nécessaires au développement de la mission de Aide et Action International dans le pays

* Impulser l’identification et le montage de nouveaux projets

* Appuyer le développement de partenariats techniques et financiers aptes à accompagner la réalisation de la mission d’AEAI dans le pays

* Piloter les processus d’ouverture et de clôture des projets dans le pays

* Effectuer l’assurance qualité des documents de projet proposés par le pays

* Assurer la régularité et la qualité des reportings de projets

* Assurer l’interface entre les projets et la Direction pays

* Représenter l’association dans les cadres de coopération technique (cluster, groupes thématiques….)

* Garantir les contributions du pays aux projets régionaux / internationaux de recherche

* Assurer le relais des projets transnationaux ? Participer aux activités du Comité de Direction Pays

Profil du candidat

* Diplôme de niveau Bac + 4 ou 5 avec spécialisation en Gestion de projets/sciences humaines et sociales ou équivalent.

* Minimum 5 ans d’expérience avérée de terrain dans la réalisation de projets et/ou programmes de développement

* Expérience en management d’équipe

* Connaissance approfondie des domaines de l’éducation, du développement et de la solidarité ? Capacité de réflexion stratégique

* Bonnes capacités d’adaptation et de communication

* Maîtrise de l’outil informatique et logiciels courants en gestion de projets ? Bonnes connaissances en Anglais pour les francophones

* Bonnes capacités rédactionnelles

* Capacités d’analyse, de synthèse et de présentation

* Sens de l’organisation

*Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel

* Sens des priorités et des délais

Contrat de 1 an renouvelable. Salaire motivant de la grille des cadres HC d internationaux. Ambiance de travail conviviale d’une équipe du monde associatif

Poste basé à Conakry avec des déplacements sur le terrain et au niveau

Merci d'envoyer par courriel avant le 01er décembre 2016 à l'adresse : rado.raveloarijaona@aide-et-action.org, vos CV daté et signé avec photo récente, contacts de 3 personnes de référence et téléphone, lettre de motivation (1 page), prétentions, copies du diplôme exigé et des certificats de travail, copie de la carte d’identité nationale ou du passeport valide.

Seules les candidatures présélectionnées feront l’objet d’une convocation.