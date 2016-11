AGRESSION 22 NOVEMBRE: la célébration de la division

Au cours des différentes interventions des acteurs et contemporains de l'époque de la révolution ont chacun livré leurs versions des faits sur l'agression du 22 novembre. Si les uns pensent fermement que cette attaque est un complot impérialiste téléguidé par l'Occident, d'autres par contre y voient le stratagème complotiste de Sékou Touré qui voulait décapiter l'armée de l'époque, selon Aliou Barry de l'UNR puis de l'UPR et député à l'Assemblée nationale et compagnon de la révolution.

Si Sidiki Kobélé affirme sans détour qu'il n' y a pas l'ombre d'un doute sur l'implication de Guinéens de l'extérieur et de l'intérieur sur qui, l'impérialisme s'est appuyé pour perpétrer l'agression du 22 novembre 1970, Aliou Barry confirme bel et bien qu'il y a eu agression le 22 novembre, mais s'interroge de quelle agression, il s'agit?

Il renvoie les Guinéens au livre blanc dans son volume vert qui aborde de la situation. Il affirme que lorsque Sékou Touré a raconté en 1991, qu'il avait les plans de l'agression, l'agression du 22 novembre n'avait aucune crédibilité et s'inscrit selon lui dans la longue liste de la complotite orchestré par le régime révolutionnaire d'alors.

Pourtant de nombreux ouvrages par des Guinéens et des étrangers confirment l’effectivité de cette agression et de son caractère impérialiste. L’histoire guinéenne et surtout son interprétation continue à diviser les Guinéens.

