AFRIQUE : Brazzaville, capitale des ''Africités''

Le sommet Africités est le rendez-vous des autorités locales d’Afrique, organisée tous les 3 ans par Cités et Gouvernements locaux Unies d’Afrique, en sigle CGLU Afrique. Ce sommet est devenu aujourd'hui une opportunité d’envergure, d’évaluation de la mise en œuvre des politiques de la décentralisation en Afrique. Après Johannesburg, en Afrique du Sud en 2015, c’est Brazzaville qui a été choisie pour abriter lesdites assises. A l’issue de la 6ème session du conseil Municipal et départemental de Brazzaville, Hugues Ngouélondélé, a tenu informer les membres du parlement local sur l’organisation de ce sommet.

Le président du conseil Municipal et départemental de la ville de Brazzaville a précisé que dans la perspective de ce 8ème sommet, une mission du secrétariat Général du CGLU séjourne à Brazzaville depuis, le 18 septembre dernier pour procéder « à l’évaluation des engagements souscrits par la ville hôte et le gouvernement congolais au triple plan administratif, financier et législatif. »

Hugues Ngouélondélé a relevé qu’à la fin des travaux effectués avec le cabinet du Chef de l’Etat et les ministres impliqués dans l’organisation, la mission d’évaluation s’est réjouie du soutien total « ainsi que le fort engagement du Chef de l’Etat, à accompagner notre commune pour assurer le plein succès du 8 ème sommet Africités en décembre 2018 à Brazzaville. »

Le budget de la commune de Brazzaville réajusté

Au total 7 affaires à caractère économique et social ont été adoptées au terme de la 6 ème session ordinaire du conseil municipal et départemental de la ville de Brazzaville. Pour le budget réajusté de la commune de Brazzaville, exercice 2016, il est arrêté en dépenses et en recettes à 28.911153.076 francs CFA contre 32.055211.350 francs CFA, soit une diminution de 3.142.058.274 francs CFA.

Les autres délibérations ont notamment porté sur « l’élévation, au rang de citoyen d’honneur de la ville de Brazzaville de Monsieur Clément Mouamba, premier ministre, Chef du gouvernement de la République du Congo » et sur « la débaptisation en avenue Pasteur Jaspard Kimpolo de l’avenue dite du temple » située dans l’arrondissement 2 Bacongo puis, « la dénomination en avenue Jean Domnique Okemba, de la 3ème avenue après l’avenue Marien Ngouabi, aux quartiers 65 et 67, dans l’arrondissement 6 Talangai. »

Les rapports portant respectivement sur la maîtrise et la maximisation des recettes municipales, puis celui relatif au recouvrement forcé des taxes dus à la mairie de Brazzaville, par les contribuables indélicats et récidivistes, exerçant dans le périmètre urbain de la ville capitale, a suscité des observations opportunes. Il s’agit notamment de la prise des mesures coercitives par le bureau exécutif pour éradiquer l’évasion fiscale.

Cette 6ème session ordinaire du conseil municipal qui s’est clôturée, ce 23 septembre a débuté, le 12 septembre dernier.

MIATOLOKA Boryce Agapyth pour GCI

Correspondant particulier de GCI au Congo

